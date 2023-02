Sfigurata con l'acido, l'ex compagno si difende in tv: «Ero a casa con mia madre»

di Redazione web

«Il dito è puntato su di me, perché non andando d'accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia. Ma non c'è gelosia, perché lei ha il suo uomo, non è un discorso di gelosia». Lo ha affermato l'uomo sospettato di aver aggredito con l'acido una donna di Este (Padova), sua ex compagna, in un'intervista esclusiva ad Alessandro Politi per la trasmissione «Storie italiane», in onda domani su Raiuno, anticipata oggi all'ANSA.

L'episodio risale alla tarda serata di giovedì scorso, quando la donna era uscita con il cane. L'aggressore, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, le ha buttato l'acido addosso, quindi è scappato facendo perdere le proprie tracce, mentre la donna è caduta a terra; le sue grida hanno richiamato i vicini che hanno chiamato il 118. La vittima ha riportato ustioni giudicate guaribili in 60 giorni. Nell'intervista, l'ex compagno si professa estraneo anche ad un altro episodio persecutorio, l'incendio dell'automobile della donna, avvenuto una ventina di giorni fa. «Quando è successo - dichiara l'uomo a proposito dell'aggressione con l'acido - io ero a casa, con mia mamma. Questa non è una scusante, perché uno potrebbe dire pago qualcuno per fare certe cose. L'indagine sta andando avanti, sono sereno e tranquillo, al di là dei pensieri». Ad avvertirlo uno dei due figli: «Non ti devi interessare come sta la mamma, mi ha detto, perché tu con la mamma non sei mai andato d'accordo, e adesso non riusciamo a parlare riusciamo a parlare», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA