Fermo, si sdraia sulla Statale: veicoli costretti allo zig zag. La reazione degli automobilisti è clamorosa

di Redazione web

Si è sdraiato nel bel mezzo della statale Adriatica, a Fermo, suscitando paura e sgomento per gli automobilisti costretti a fare zig zag. E' avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, all'altezza dell'incrocio per San Marco alle Paludi. Braccia raccolte e gambe incrociate, i presenti non credevano ai loro occhi. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.

Scampato pericolo

Nessuno degli automobilisti lo ha centrato, qualcuno si è anche fermato temendo che si fosse addormentato o, peggio ancora, fosse morto.

Alla fine sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fatto alzare per allontanarlo dalla SS16 così da far riprendere il regolare traffico serale. Non è ancora chiaro il motivo del folle gesto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 22:53

