Sciopero aerei 4 giugno, rischio ritardi e cancellazioni: tutti gli orari e i voli garantiti. La situazione

Domenica che si preannuncia di passione per chi dovrà prendere un aereo. Previsto infatti per il 4 giugno lo sciopero che riguarda il comparto voli annunciato per il 19 maggio e poi rinviato. Un blocco del trasporto aereo che durerà 24 ore. Ma ci sono modalità e tempistiche diverse tra aeroporti e compagnie aeree. Durante lo sciopero i voli programmati potrebbero subire ritardi o cancellazioni e si potrebbero verificare rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri. Per aver informazioni specifiche relative al proprio volo naturalmente il consiglio è quello di contattare la propria compagnia, il tour operator o l’agenzia che ha organizzato il viaggio. Le compagnie che si fermano In tutta Italia, sono le seguenti le compagnie aeree che aderiscono allo sciopero: - VOLOTEA, Uiltrasporti: intera giornata;

- EMIRATES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

- VUELING AIRLINES, sindacato Filt Cgil: dalle ore 00.01 alle ore 24.00;

- AIR DOLOMITI, sindacato Uiltrasporti: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (revocato invece quello indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dalle ore 00.01 alle ore 24.00);

- AMERICAN AIRLINES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12.00 alle ore 16.00 Gli aeroporti Ecco di seguito la situazione nei principali scali italiani in vista dello sciopero del 4 giugno.

- Roma Fiumicino e Roma Ciampino: ENAV, Cobas Del Lavoro Privato: dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Solo aeroporto di Fiumicino: ATITECH SPA, Usb Lavoro Privato: dalle ore 00.00 alle ore 23.59; - Milano Malpensa e Linate: ENAV, Rsa Cobas Lavoro Privato: dalle ore 13.00 alle ore 17.00; - Bergamo Orio al Serio: AGS HANDLING, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti: dalle ore 00.00 alle ore 24.00; - Palermo Falcone e Borsellino: METRONOTTE D’ITALIA, Filcams Cigl: dalle 10.00 alle 14.00. - Brindisi: ENAV, Uiltrasporti: dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Voli garantiti Nel Pdf seguente l'elenco dei voli garantiti il 4 giugno pubblicato dall'Enav. Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 08:52

