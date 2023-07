Schiaffi alla fidanzata, l'aggressore scrive a Borrelli: «Sono un bravo ragazzo». ​I parenti: «Può fare ciò che vuole»

Schiaffi violentissimi alla fidanzata, il tutto ripreso in un video che è diventato virale sul web. Accade a Posillipo, quartiere di Napoli: A.L., 36enne della provincia di Napoli, nel video schiaffeggiava violentemente la fidanzata, una 28enne, in via Orazio: dopo che il caso è scoppiato, ora l'aggressore ha scritto un messaggio al deputato Francesco Borrelli, sostenendo di essere «un bravo ragazzo», mentre anche alcuni parenti hanno contattato lo stesso Borrelli dicendo che essendo un uomo libero può fare ciò che vuole.

I passanti intervengono e l'aggressore reagisce in maniera ancora più violenta

Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, identificato l'aggressore del video: chi è

Borrelli: «Ha detto che è un bravo ragazzo»

«L'aggressore immortalato nel video di Posillipo, da me segnalato e diventato tristemente famoso, mi ha addirittura scritto dicendo di essere un bravo ragazzo e precisando che, al contrario di quanto pubblicato su alcune testate che avevano parlato di fermo o di arresto, si trova attualmente libero», ha fatto sapere il deputato verde Francesco Borrelli riferendo di una lettera ricevuta dal 36enne protagonista dell'aggressione. «Così come anche i suoi familiari mi hanno scritto - prosegue Borrelli - dicendo che il loro parente è libero e può fare ciò che vuole».



Borrelli insieme al consigliere comunale Antonio Iazzetta chiederà al sindaco di Afragola, Antonio Pannone, di costituire il Comune parte civile nei processi. «Noi abbiamo il dovere di restare al fianco di queste donne coraggiose che hanno trovato la forza di denunciare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 21:17

