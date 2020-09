Scarpe & Scarpe chiude 11 negozi in tutta Italia, tre a Roma: ecco quali

Fisco, tasse aumentate di 166 miliardi di euro in 20 anni

Per i lavoratori addetti negli 11 punti vendita dei quali è stata annunciata la chiusura, si legge in una nota, è previsto l'accesso agli strumenti di integrazione del reddito previsti dalla normativa attualmente vigente. Al termine del periodo previsto dal Dl, l'azienda valuterà le opportune disposizioni in linea con il piano industriale e finanziario a cui Scarpe & Scarpe sta lavorando con i propri consulenti e che ha l'obiettivo primario di tutelare il numero massimo di posti di lavoro.

«Si tratta di una decisione difficile ma obbligata, indispensabile per salvaguardare gli altri negozi distribuiti nelle 19 regioni in cui l'azienda è presente - spiega Alessandra Miriello, Direttore Generale e Chief Financial Officer di Scarpe&Scarpe - i dati di vendita degli ultimi mesi post-lockdown confermano le nostre previsioni e una situazione di difficoltà che riguarda tutta la distribuzione commerciale, non solo nazionale. Gli 11 store chiusi sono quelli che, negli ultimi anni, hanno performato meno rispetto agli altri».

, che sta affrontando un momento di crisi, ha annunciato ai sindacati la. L'azienda torinese, operante in 19 regioni d'Italia, è alle prese con la procedura di pre-concordato.Questi gli store diche chiuderanno nei prossimi mesi: Calenzano (Firenze), Cornaredo (Milano), Genova (via Rivarolo), Latina, Marcon (Venezia), Milazzo (Messina), Quartu (Cagliari), Vanzaghello (Milano), Roma Parco Leonardo, Roma Anagnina e Roma La Romanina. L'azienda ha annunciato che per altri tre negozi è in corso una trattativa e che nei prossimi mesi saranno gestiti esuberi tra i dipendenti del quartier generale di Borgaro Torinese.