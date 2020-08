La festa finisce in tragedia: trovato all'alba in una piscina il corpo senza vita di un ragazzo

La festa finisce in tragedia. Una notizia che sta sconvolgendo tutto il comprensorio, un'altra tragedia dopo quella in cui ha perso la vita Terenzio Marziali. Questa mattina in una piscina dell'entroterra di Sant'Elpidio a Mare è stato infatti trovato il corpo senza vita di un ragazzo di 32 anni del teramano. Sul posto i carabinieri, la Croce Azzurra e il 118 ma per l'uomo purtroppo non c'era ormai più niente da fare. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 12:50

