Saman, la ragazza pakistana scomparsa potrebbe essere stata uccisa: tre uomini armati di pala in un video. La foto senza velo

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona alle 19.15 del 29 aprile scorso hanno immortalato tre persone che portavano con sé due pale, un secchio contenente un sacchetto azzurro, un piede di porco, nonché uno strumento da lavoro non meglio identificato, e si dirigevano nei campi sul retro dell'abitazione per rientrare alle 21.50. È così che l'ipotesi dell'omicidio di Abbas Saman, la ragazza di origine pakistana residente a Novellara e scomparsa a iniziò maggio, ha trovato una ulteriore conferma. La diciottenne, che si era rivolta agli assistenti sociali dopo esser stata costretta dai genitori a tornare nel paese d'origine per sposare un cugino, nel novembre del 2020 era stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare e collocata in una comunità educativa in provincia di Bologna.

Federico Gentili morto a 29 anni, il calciatore schiacciato dal carico di un trattore. Proclamato il lutto cittadino

Da lì, però, l'11 aprile scorso aveva deciso di fare rientro in famiglia a Novellara. I carabinieri, preso del suo allontanamento dalla comunità, il 5 maggio scorso si sono attivati, cercando la ragazza nella sua abitazione d'accordo con i servizi sociali per spostarla in un'altra comunità. Non trovando lei né i genitori, i militari hanno ipotizzato che tutti si fossero allontanati, espatriando in Pakistan, e che i genitori avessero costretto la figlia a seguirli. La prima ipotesi avanzata dalla Procura era stata quella della sequestro di persona della ragazza, non potendo neppure escludere che Saman potesse non essere più in vita. Scattati gli accertamenti sui voli verso il Pakistan, è emerso che solo i genitori erano rientrati in patria e che la ragazza non compariva tra i passeggeri del volo dall'aeroporto di Malpensa.

Predisposto dalla procura della Repubblica di Reggio Emilia un piano di ricerca dei fuggitivi, si è quindi iniziato a cercare anche il corpo di Saman, nelle immediate vigilanza vicinanze della sua abitazione, anche svuotando i canali di irrigazione e avvalendosi sia di squadre cinofile che di vigili del fuoco. Ancora senza successo. Le indagini proseguono per accertamenti e per individuare gli eventuali responsabili, attivando allo scopo i canali della cooperazione internazionale.

Senza il velo e gli occhiali, sorridente. Con piercing alle orecchie e al naso. Appare così in una foto Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara, nel Reggiano, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato e che si teme sia stata uccisa. Lo scatto, in mano agli investigatori, sarebbe stato fatto nel periodo in cui la giovane era in una comunità protetta, prima di far ritorno a casa per poi sparire. Il volto appare differente da quello dell'unica altra foto fin qui circolata, dove Saman è ritratta con un sorriso appena accennato, hijab nero e gli occhiali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA