Federico Gentili morto a 29 anni, il calciatore schiacciato dal carico di un trattore. Proclamato il lutto cittadino

Federico Gentili è morto a 29 anni in un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì all'altezza delle Terme dei Papi a Viterbo. Lo schianto tra la sua auto, un'Alfa-Mito, e un trattore che trainava un rimorchio è avvenuto per cause ancora da accertare. In particolare, il carico trasportato dal mezzo agricolo si è rovesciato sull'auto, non lasciando scampo al giovane rimasto intrappolato nell'abitacolo.

La scomparsa di Federico Gentili ha gettato nello sconforto la comunità di Oriolo Romano, dove il giovane viveve. Per oggi il sindaco ha dichiarato una giornata di lutto cittadino. Gentili era molto conosciuto per la sua carriera calcistica, era infatti un attaccante che aveva militato nel Tolfa, Canale Monterano, Fidene, Fortitudo Nepi e Cerveteri facendosi apprezzare a livello regionale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 09:29

