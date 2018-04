Salvini esulta per la vittoria in Friuli-Venezia Giulia: "Due di picche a Pd e M5S"

Chi è Massimiliano Fedriga, il nuovo governatore del Friuli-Venezia Giulia

Una vittoria netta per il centro-destra alle elezioni in, con la coalizione guidata dal leghistache si appresta a governare la regione., segretario della, si lascia andare suad un'esultanza 'dedicata' ai rivali politici come ile il«Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli-Venezia Giulia ringraziano ilper l'egregio lavoro svolto, e salutanoe compagni» - si legge nel tweet di Salvini - «, io sono pronto». A corredo del tweet compare anche la foto di una carta da gioco, un, su una spiaggia: un chiaro sberleffo elettorale alle forze politiche che avevano sfidato la Lega e il centro-destra in queste regionali.