Misterioso avvistamento in cielo: le luci bianche si spostano, il video sul web

Misterioso avvistamento nel cielo sopra Salerno: tante, piccole luci bianche, che si muovono intorno al paesaggio, hanno destato la curiosità di tanti residenti nella serata di ieri. Tutti erano pronti ad ammirare lo spettacolo della Luna rossa, ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare le luci bianche nel cielo.



A riprendere la scena anche Alessandro Ferro, giornalista di LiraTv. Lo strano e caotico movimento di quelle luci bianche ha subito scatenato le fantasie di tanti utenti sul web, molti dei quali hanno usato dei commenti scherzosi e sarcastici per l'evento. «Sono segnali della Vergine del Carmelo o semplicemente degli ufo?», si chiede un utente.







L'ironia non finisce qui: c'è chi si chiede se siano le prime luci d'artista, in netto anticipo rispetto al solito, e chi sostiene che sia la flotta aerea di Lotito. Il patron della Lazio, in odore di rilevare Alitalia, è d'altronde anche il proprietario del principale club cittadino, la Salernitana. Ci sono poi commenti più seri, come quelli di un utente che assicura di aver assistito ad una scena simile un anno fa, e quelli di chi pensa che si tratti di aironi o gabbiani illuminati dalla Luna. Mercoled√¨ 17 Luglio 2019, 18:28

