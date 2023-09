Ryanair, l'ad O'Leary annuncia nuovi tagli alle tratte: «Ridurremo i voli per la Sicilia e aumenteremo i prezzi»

di Redazione web

Ryanair fa la "guerra" al governo italiano. Colpa del «decreto prezzi, che è stupido e basato su dati spazzatura», tuona l'ad della compagnia aerea Michael O'Leary. «È un decreto stupido - spiega - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe».

«Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest'inverno per la Sicilia». «Le nuove rotte di quest'inverno da Orio e Malpensa - ha sottolineato - sarano solo internazionali e non domestiche».

«L'Unione Europea darà il via libera all'accordo tra Ita e Lufthansa perché fa sempre quello che vuole la Germania», ha poi aggiunto O'Leary alla presentazione dell'offerta invernale della compagnia sottolineando che «Ita poi aumenterà i prezzi dei voli in Italia».

Cosa è il decreto prezzi

Il “decreto prezzi” di cui parla Michal O'Leary è il Dl Asset.

