, da oggi 1 settembre entrano in vigore leper il trasporto. Si cambia e non in meglio per i passeggeri. A partire dai voli prenotati da settembre ila mano non sarà più gratis, ma vediamo nel dettaglio tutti le modifiche annunciate dalla compagnia low cost irlandese.1. Anche per le valigie che pesano fino a 10 chili bisognerà pagare 8 euro. Per quelle di peso superiore il costo sarà 25 euro.2. Sarà possibile portare senza pagare nulla solo una piccola borsa, che non sarà più da 35 x 20 x 20 centimetri, ma da 40 x 20 x 25 centimetri.3. I clienti con l'imbarco prioritario, attualmente quasi un terzo, sottolinea Ryanair, potranno continuare a portare due borse a mano in cabina: una fino a 10 chili e un'altra piccola.4. Se i clienti non prioritari vogliono portare una seconda borsa più grande da 10 chili, invece, potranno farlo pagando 8 euro al momento della prenotazione.5. Le nuove regole, annunciate da Ryanair, valgono per le prenotazioni, fatte da oggi e saranno effettive dal primo novembre.