Rubano le offerte in chiesa, arrestati due insospettabili anziani: otto colpi in un giorno solo

In un solo giorno sono stati visti entrare e uscire da ben otto chiese. Non in preda a una crisi mistica, ma con l'intenzione di fare razzia delle offerte lasciate dai fedeli nella cassetta delle offerte. Gli insospettabili autori dei furti in diverse parrocchie della Provincia di Pordenone sono due insospettabili anziani, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Polcenigo in flagranza di reato.

I furti in chiesa

L'indagine, coordinata dal sostituto Procuratore della Procura di Pordenone, Faion, è iniziata in novembre, quando il parroco di Budoia, Don Davide Filippo Gambato, aveva segnalato alla Stazione di Polcenigo una serie di ammanchi verificatisi nel corso dell'anno nelle cassette delle offerte della Chiesa di Dardago.

