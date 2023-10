Rottamazione cartelle esattoriali, ultime ore per chiedere la rateizzazione del debito

di Redazione web

Ultimo giorno utile per la rottamazione delle cartelle esattoriali, dunque per rateizzare i debiti. Dopo l’arrivo dei 3,8 milioni di lettere da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, per i contribuenti il 10 ottobre è l'ultimo giorno utile per modificare il piano dei pagamenti. Ma non si può perdere neanche un minuto, perché la comunicazione deve arrivare agli uffici competenti, non oltre martedì (domani) per rispettare i tempi tecnici di versamento del 31 ottobre 2023.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia è spiegato che è possibile segnalare errori commessi e richiedere online di modificare il pagamento nel numero massimo di rate previsto dalla norma, cioè fino a 18.

Si legge sul sito: «Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la rielaborazione e la trasmissione/consegna del nuovo piano di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza della prima rata del 31 ottobre 2023, saranno prese in considerazione solo le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 10 ottobre 2023».

Se nelle settimane scorse il contribuente ha commesso un errore nel momento in cui è stata presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata, questo è l'ultimo treno in corsa, che permetterà di scegliere tra un'unica soluzione e 18 rate nelle scadenze prefissate dalle norme di riferimento.

