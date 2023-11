Roberta Siragusa bruciata viva dall'ex fidanzato: ergastolo confermato a Pietro Morreale. Lui continua a dirsi innocente: «Si è data fuoco da sola»

di Nikita Moro

Pietro Morreale, confermato l'ergastolo per il 21enne che diede fuoco e poi guardò bruciare Roberta Siragusa, la ex fidanzata di 17 anni. Il fatto avvenne la notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021 a Palermo. La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, ha confermato la condanna di primo grado. L'imputato è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

I parenti della ragazza erano presenti alla lettura del dispositivo.

Le accuse e i sospetti

Il processo di appello si è aperto il 9 ottobre scorso. L'imputato è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La famiglia della vittima e il Comune di Caccamo si sono costituite parte civile nel processo con l'assistenza degli avvocati Giuseppe Canzone, Giovanni Castronovo, Simona La Verde e Sergio Burgio. Il sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno aveva chiesto la conferma dell'ergastolo.

Per la morte di Roberta Siragusa, i sospetti si concentrarono subito sul fidanzato Pietro Morreale, 21 anni, che era con lei quella sera e che si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che sarebbe stata la ragazza a darsi fuoco dopo un litigio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la notte dell'omicidio, Pietro Morreale avrebbe picchiato la fidanzata che aveva deciso di lasciarlo e le avrebbe dato fuoco nei pressi del campo sportivo.

Il risarcimento

Pietro Morreale è difeso dall'avvocato Gaetano Giunta. Alla lettura del dispositivo erano presenti tutti i parenti di Roberta e tanti amici. In primo grado, il diciannovenne caccamese era stato condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della madre della vittima, Iana Brancato, per 225 mila euro; al padre Filippo Siragusa, per 229 mila e al fratello Dario, per 209 mila e alla nonna Maria Barone per 117 mila euro. Pietro Morreale dovrà risarcire anche il Comune di Caccamo con una provvisionale esecutiva di 15 mila euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:28

