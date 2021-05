Roberta Siragusa, un video mostra un uomo dare fuoco alla 18enne: «Morta dopo minuti di agonia»

Un video ritrae un uomo che dà fuoco a Roberta Siragusa, la ragazza 18enne bruciata viva a gennaio scorso in Sicilia. Accusato del delitto è l'ex fidanzato, Pietro Morreale, che avrebbe prima colpito la giovane, poi le avrebbe dato fuoco e infine ne avrebbe gettato il corpo in un dirupo, tutto per la sua folle gelosia.

Dopo mesi di indagini spunta un video che mostra un uomo dare alle fiamme la 18enne nei pressi del campo sportivo di Caccamo. Dalle immagini si vede il corpo della giovane avvolta dalle fiamme. Sembra che Roberta non sia morta subito ma i suoi ultimi attimi di vita siano stati in agonia.

Pietro, l'ex fidanzatao 19enne della ragazza, non ha mai cofessato l'omicidio, ma diverse sono state le testimonianze di amici e conoscenti della coppia che lo hanno descritto come una persona gelosa e che addirittura in passato sarebbe stato anche violento nei confronti di Roberta. La sera del delitto i due avrebbero discusso, così la ragazza sarebbe scesa dalla macchine e a quel punto è stata data alle fiamme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 17:04

