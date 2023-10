Rita De Crescenzo, una fan paga 300 euro per farsi portare la colazione dalla tiktoker: scoppia la polemica

di Emilia Mangiapia

La tiktoker Rita De Crescenzo tanto amata dal popolo napoletano è stata oggetto di polemiche recentemente sui social poichè una sua follower ha diffuso uno screenshot di un messaggio relativo all'offerta «Colazione» da parte del manager della tiktoker.

Nel messaggio che ha destato infinite polemiche c'è scritto: «Scatola personalizzata, colazione preparata dal bar, gadget del negozio, sorpresa di Rita, foto e video solo col festeggiato/a. Totale 300 euro, con un acconto per confermare la data».

Il pacchetto colazione viene portato a destinazione da Rita De Crescenzo stessa, all'interno ci sono anche i gadget di Barbie versione Rita e Ken versione Sasà, il marito della tiktoker, e altri del negozio della tiktoker «Svergognata shop».

Le critiche

La follower Antonella Formicola ha criticato la richiesta del manager della tiktoker diffondendo un video nel quale ha detto: «Volevo tirare su il morale a mia sorella perchè ha iniziato a fare delle chemio, radio e l'hanno devastata. Ha il morale a terra, non si vede bella, non si riconosce. Ho pensato di mandarle qualcuno a casa che le tirasse su il morale, mi sono messa su Instagram e ho preso il numero del manager di Rita. Ho specificato non ci fosse nessun evento e detto che è per una persona che sta combattendo con il cancro. Questa persona ha chiesto 300 euro, mi viene da ridere, non li avrebbe chiesti nemmeno Nino D'Angelo.

La follower ha poi aggiunto: «Se mi avesse chiesto 100-150 euro avrei capito. Ma 300 euro per cosa? se ci vantiamo che tutti siamo uguali e lei dice di non sentirsi una vip, allora non chiedere 300 euro. Sono senza parole, ditemi voi».

La risposta della tiktoker

Rita De Crescenzo ha risposto in alcuni video e dirette, insieme a suo figlio Rosario giustificandosi del contenuto del pacchetto che include una graffa, un cornetto, un caffè, un succo di frutta, caramelle vaire, merce svergnognata, una scatola personalizzata, la penna, il portachiavi, il cappellino, il profumo, e il tutto portato da lei personalmente a casa del festeggiato/a.

La tiktoker ha detto: «Solo la scatola costa 25 euro. Fatevi il conto, la roba non me la regalano. Se ci avessero spiegato la situazione sarei venuta anche gratis. Io non prendo solo 300 euro, ne prendo anche 400-500-600 euro, dipende dalla zona in cui devo andare. Ho le colazioni programmate fino al 2024, anche a Roma. Se vi conviene l'acquistate, altrimenti no. Mi state facendo solo una grossa pubblicità».

I followers di Rita De Crescenzo si sono scagliati contro la follower Antonella che ha risposto nuovamente alla tiktoker: «Rita ha messo la mia faccia, io solo uno screenshot e voi segnalate il mio video solo perchè dico quello che penso? sono libera di dire quello che penso. Non ho mai chiesto l'elemosina».

