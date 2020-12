Lo strano caso del ristorante in cui nessuno può andare: «Resteremo chiusi. Colpa del dpcm»

Il divieto di uscire dal proprio Comune crea delle storture, come quella molto singolare del ristorante Torrenno, nel Bresciano. Se non verrà tolto il divieto di passare da un paese all'altro per Natale, Santo Stefano e Capodanno, infatti, questo ristorante chiuderà per un semplice motivo: non può andarci nessuno.

Il locale si trova infatti nel comune di Mura, 700 abitanti in tutto, ma in una frazione, e la strada per arrivarci attraversa il territorio di altri due comuni, Casto e Vestone. A Brescia Oggi, i titolari hanno detto di essere rassegnati: «Tanto vale restare chiusi - le loro parole - anche se in teoria dovrebbero essere gli unici giorni in cui si può prevedere un po' d'afflusso». «Avrebbero dovuto pensare a una deroga ai piccoli Comuni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA