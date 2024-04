Terrore al ristorante, auto perde il controllo e finisce dentro il locale: clienti feriti FOTO

di Redazione web

È finita direttamente contro la vetrata di un locale. Un incidente curioso, si può definire così perché fortunatamente non ci sono state conseguenze serie ma è chiaro che la dinamica poteva essere decisamente peggiore.

Ieri sera a Taranto per cause da accertare la conducente di un'auto, modello Mini, ha perso il controllo della sua macchina ed è finita contro le vetrate di un Dehor di un ristorante di viale Unicef. Sul posto sono giunti polizia e vigili urbani. Due persone sono rimaste ferite lievemente, ma come detto le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 17:03

