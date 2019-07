Ladri a casa durante le vacanze? I 6 consigli su come prevenire i rischi

State per chiudere la valigia e prepararvi per partire per le vostre vacanze estive? È tutto pronto ma il pensiero di lasciare il vostro appartamento vuoto vi spaventa un po'? Il rischio che i ladri riescano ad entrare c'è, soprattutto in questa stagione. L'unico modo per ridurre i rischi è seguire 6 piccoli consigli.



1. Installare sistemi di allarme elettronici



Ce ne sono davvero di tutti i tipi e ormai hanno fatto passi da gigante dal punto di vista tecnologico: sistemi anti manomissione e anti sabotaggio. I più innovativi sono gli impianti di videosorveglianza basati sull'impiego di videocamere IP e quelli che funzionano grazie a degli appositi sensori.



2. Scegliete una porta blindata



Garantisce una fortissima consistente resistenza di fronte a un tentativo di effrazione. È importante, però, considerare anche la capacità di isolamento acustico e termico della porta. La normativa europea stabilisce che a seconda del suo grado di resistenza vengono assegnate delle categorie: le porte blindate di classe 2 sono ad esempio indicate per le abitazioni soggette a un basso rischio di furti, la classe 3 definisce le case a medio rischio, la classe 4 indica gli immobili soggetti ad alto rischio di effrazione e via dicendo fino alla categoria 6 che garantisce un livello di resistenza ottimo e quasi impenetrabile.



3. Curare il giardino



Per evitare di invogliare un ladro ad entrare, bisogna fargli credere che siate in casa. Non lasciate il vostro giardino incolto e, anzi, affidate il compito di curarlo ad una persona specializzata. I ladri inoltre non potranno utilizzare rami o cespugli per arrampicarsi.



4. Nascondere oggetti di valore



La maggior parte dei ladri hanno poco tempo per rovistare e si concentrano sulla ricerca di denaro, oro e oggetti preziosi. I primi posti dove rovistano sono cassetti, vasi, cuscini, tappeti. Cercate un posto stravagante dove lasciare gli oggetti ai quali tenete di più, oppure - se si tratta di gioielli - affidateli a qualcuno di fidato.



5. Non postate tutto sui vostri profili social



Se durante tutta la vostra vacanza pubblicherete foto, video e - soprattutto - la vostra posizione sui social.. sarà più facile per i ladri agire indisturbati. Evitatelo.



6. Chiedete aiuto ai vicini



Lasciate loro i vostri recapiti perchè possano avvertirvi in caso di qualsiasi inconveniente. Portate con voi i numeri utili: Stazioni di Polizia e Carabinieri più vicine alla vostra abitazione.





Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:58

