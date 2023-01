Barbecue per riscaldarsi al posto della stufa rotta: in cinque finiscono in ospedale intossicati

di Redazione web

Cinque persone sono rimaste intossicate in casa dal monossido di carbonio a Montecchio Emilia, nel Reggiano. È accaduto intorno alle 4,30, in un'abitazione di via Rossini. L'incidente domestico - secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione e dai vigili del fuoco di Reggio Emilia intervenuti sul posto - sarebbe riconducibile alla combustione di alcuni carboni su un barbecue acceso, utilizzato come fonte di riscaldamento visto che la stufa a pellet si era rotta.

L'allarme quando uno dei tre occupanti la casa ha avvertito un malore

L'allarme al 118 è stato dato dopo che uno dei tre occupanti (un 72enne, residente insieme alla moglie 68enne e al figlio di 41 anni) ha avvertito un malore. Assieme ai tre, anche una coppia - marito e moglie di 32 anni - che abita nel piano soprastante, è stata portata in ospedale. Le loro condizioni, stando ai primi accertamenti del personale sanitario, non risulta essere grave.

Giovedì 12 Gennaio 2023

