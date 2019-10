Reddito di cittadinanza, ubriachi picchiano la barista: non li faceva pagare con la card

Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:13

Unaè stataperché non ha fatto pagare due clienti con la tessera del reddito di cittadinanza . È successo a, dove una coppia di quarantenni ha bevuto fino ad ubriacarsi e ha cercato di pagare il conto con la card del reddito di cittadinanza. Al rifiuto della barista, i due hanno perso la pazienza, l'hanno aggredita e sono stati in seguitodalla polizia locale con le accuse di percosse, ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.L'aggressione è scattata nel momento in cui la barista ha comunicato alla coppia di non poter accettare la tessera del reddito di cittadinanza come metodo di pagamento. La donna è stata a quel punto malmenata e presa a schiaffi dai due, che in seguito hanno cercato di allontanarsi dal locale. Sfortunatamente per loro, era di passaggio in quel momento una pattuglia della polizia locale, prontamente intervenuta. I due clienti hanno a quel punto aggredito verbalmente gli agenti e non hanno consegnato le loro generalità. Per questo sono stati arrestati.