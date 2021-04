Reddito di cittadinanza, a marzo nella sola Napoli la spesa sfiora quella dell'intero Nord Italia

Dalle tabelle dell'Inps sul reddito di cittadinanza emergono numeri singolari. La spesa per il reddito di cittadinanza a marzo a Napoli infatti si avvicina a quella dell'intero Nord Italia. A Napoli a marzo 157.000 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per 459.000 persone coinvolte nel complesso. Nello stesso periodo nell'intero Nord 224.872 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per poco più di 452.000 persone coinvolte. Poiché l'importo medio è più basso al Nord che al Sud a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7 milioni nell'intero Nord e 102,2 solo a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 17:17

