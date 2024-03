Rapinatori napoletani di Rolex in trasferta: così rubavano orologi a Ibiza, Cannes e Berlino

Da Napoli a Ibiza, Cannes o Berlino. Non per una vacanza, ma per mettere a colpi da centinaia di migliaia di euro rubando prestigiosi orologi di lusso, tra cui Rolex. Le "paranze" napoletane in trasferta sono state scoperte dalla Squadra Mobile di Napoli che ha eseguito otto mandati di arresto europeo nell'ambito di una operazione coordinata dall'Europol nella cui rete, complessivamente, sono finiti 35 presunti rapinatori.

Il metodo

Secondo quanto emerso dalle indagini le "paranze" (gruppi di malviventi composti prevalentemente da giovani e giovanissimi) erano composte mediamente da 3-5 membri. La preda con al polso un orologio costoso veniva individuata in ristoranti o alberghi di lusso e poi pedinata: quando si presentava il momento propizio, i rapinatori entravano in azione aggredendo la vittima, strappandole l'orologio, spesso procurandole anche lesioni, prima di fuggire a tutto gas con veloci moto.

L'operazione

«L'aumento quasi esponenziale del prezzo degli orologi di lusso - spiega una nota della Questura di Napoli - negli ultimi anni ha incentivato gli indagati a commettere un numero sempre maggiore di rapine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 12:38

