FONTANAFREDDA (Pordenone) - Trascinata a terra per strapparle la collanina d’oro. È successo alle 14 e 30 di oggi, venerdì primo giugno a Ranzano dia unadi 84 anni, originaria di(Treviso).La donna è da poco uscita di casa quando le si avvicina un furgone di colore blu. In pochi attimi un uomo scende all’improvviso dal mezzo e le si avvicina con la scusa di chiederle un’informazione. È un attimo l’afferra al collo e comincia a tirarle laper strappargliela. Ci mette molta forza perché fa cadere a terra l’anziana e la trascina finché la collana non si strappa e così può fuggire.Immediata i soccorsi dei sanitari che l’hanno medicata sul posto e trasportata all’di Pordenone per curarla dei traumi al bacino e alle gambe. Ora è caccia all’uomo da parte dei carabinieri del Norm della compagnia di Sacile, comandata dal maggiore Michele Grigoletto, che ha da subito attivato dei posti di controllo per rintracciare il furgone a bordo del quale è fuggito il