Ragazzo sale sui tetti dei bus: corse interrotte, denunciato

Un giovane di Castelfranco (Treviso) è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, per essere salito sul tetto di un autobus e di essere poi saltato su quelli di altri mezzi vicini, costringendo autisti e addetti a interrompere le corse dei bus. L'episodio è avvenuto oggi, al termine dell'orario scolastico, mentre nell'autostazione giungevano gli studenti degli istituti cittadini in attesa di prendere gli autobus per rientrare a casa.





A denunciarlo, con foto e filmati che sono stati diffusi sui social e via Whatsapp, è il presidente dell'azienda di trasporti Mobilità di Marca, Giacono Colladon, assieme al sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Il ragazzo è salito sul tetto di una corriera, quindi si è spostato da un tetto all'altro dei bus posizionati nelle corsie per la partenza. Inutili i tentativi di farlo scendere da parte del personale Mom, autisti e addetti all'esercizio accorsi immediatamente. Numerose corse extraurbane sono rimaste bloccate, con conseguenti ritardi, fino all'arrivo dei Carabinieri che lo hanno condotto in caserma per l'identificazione.

Sabato 23 Novembre 2019, 16:19

