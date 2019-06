Ragazzine minorenni violentate per due giorni: «Drogate con metadone e cocaina». 40enne a processo

Avrebbe abusato di due ragazzine, minorenni all'epoca dei fatti, dopo aver somministrato loro un mix di metadone e cocaina. L'uomo, un 40enne, sarà giudicato il 24 settembre dal gup di, con rito abbreviato condizionato all'audizione di un testimone.Le accuse contestate sono quelle di violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti aggravata e minacce aggravate dall'uso di una pistola. I fatti finiti al centro delle indagini, coordinate dal pm Giacomo Pestelli e condotte dai carabinieri, sono avvenuti nell'estate del 2016 in provincia di Firenze.Secondo quanto ricostruito, una delle due adolescenti avrebbe avvicinato l'uomo per avere informazioni sul padre, morto quando lei era ancora piccola, di cui era stato amico in gioventù. Il 40enne, con precedenti per reati relativi alla droga e privo di un'occupazione stabile, sarebbe entrato in confidenza con lei e l'amica, che si sarebbero recate più volte a casa sua per consumare spinelli forniti da lui. Le violenze, che sarebbero andate avanti per 2 giorni, sarebbero avvenute in casa sua.