Sara e Jessica travolte e uccise in autostrada, l'imprenditore bulgaro è a casa: domiciliari e braccialetto elettronico. Ma c'è il pericolo di fuga

Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le cugine morte nell'incidente della A28, il gip Giorgio Cozzarini ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per l'imprenditore bulgaro Dimitre Traykov. Il provvedimento è stato notificato questa mattina, l'uomo dovrà indossare il braccialetto elettronico. Ieri l'imprenditore 61enne, arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo, fuga e omissione di soccorso, nel corso dell'udienza di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere. Di fronte al Gip Giorgio Cozzarini l'indagato era rimasto in silenzio.

Sara e Jessica, travolte e uccise da un suv: il bulgaro già condannato per guida in stato di ebbrezza

Il Gip di Pordenone ha accolto parzialmente le richieste della difesa. Secondo la Procura esiste pericolo di fuga, in considerazione delle cospicue disponibilità economiche dell'indagato e dei suoi contatti con la Bulgaria, di cui è originario.

