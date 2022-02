Ubriaco al volante, travolge e uccide due cugine in auto. Gravi anche le figliolette

Ubriaco alla guida di un potente Suv, ha tamponato a velocità elevatissima una Fiat Panda che lo precedeva lungo l'autostrada A28, alle porte di Pordenone (tra Villotta e Azzano Decimo), causando la morte di due cugine, Sara Rizzato e Jessica Fragasso - rispettivamente di 26 e 20 anni - di Conegliano (Treviso) e il ferimento in modo grave delle due figlie di Sara Rizzato, di 2 anni e mezzo e 4 mesi. La neonata è in Terapia intensiva dell'ospedale di Udine, l'altra è ricoverata nel reparto Pediatria.



Al termine della carambola, il conducente sebbene ferito, è uscito dall'auto che si era cappottata e ha camminato per centinaia di metri fino a che ha trovato uno spazio dove poter saltare la recinzione e fuggire. È un uomo di 61 anni, di origine bulgara, impresario da moltissimi anni in Friuli. È stato arrestato e trasferito nel carcere di Udine con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato e omissione di soccorso e fuga. Sono in corso indagini per capire se qualcuno possa averlo aiutato. Quando lo hanno trovato, gli agenti lo hanno sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo: nel sangue aveva un tasso alcolico di oltre tre volte il consentito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:47

