Ragazza di 28 anni stuprata da un pusher: orrore a Genova, è il quarto caso in un mese

Una ragazza di 28 anni sarebbe stata violentata brutalmente da un uomo nel centro storico di Genova: ad abusare di lei sarebbe stato un pusher, in un vicolo. Si tratta del quarto caso in poche settimane di giovani abusati da spacciatori da cui acquistano droga nel centro storico. A trovarla è stato un suo amico che ha avvisato il 118: la giovane è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove sono state riscontrate lesioni compatibili con un abuso.

Violentata a Genova, è il quarto caso

I medici la stanno operando per le ferite subite. I sanitari hanno chiamato gli agenti delle volanti che hanno raccolto le prime informazioni per poi passare le indagini alla squadra mobile. Si tratta del quarto caso in poche settimane: a Capodanno una ragazza di 20 anni ha raccontato di essere stata abusata da tre senegalesi nel centro storico. Poi un'altra ventenne è stata violentata da due pusher ai giardini Baltimora dopo essere stata rapinata. Infine dieci giorni fa un ragazzino di 15 anni ha raccontato di essere stato costretto a un rapporto da tre uomini proprio nella stessa zona dove è avvenuta la violenza di oggi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 13:21

