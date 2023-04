Ragazza di 16 anni colpita con una coltellata dal fidanzatino in pieno centro: «Aggredita senza motivo»

di Redazione web

E' stata aggredita con un coltello, questa mattina intorno alle 6 nel pieno centro di Genova. La vittima è un'adolescente di 16 anni, colpita - per fortuna in modo non grave - da un ragazzo poco più grande di lei, 19 anni, con cui ha una relazione sentimentale da poche settimane.

Ferite lievi

L'aggressione è avvenuta in via San Luca, dove la 16enne è stata ferita all'altezza dei reni per ragioni ancora ignote. Per fortuna il colpo superficiale della lama non ha richiesto alcun intervento chirurgico, secondo una nota diramata dall'Ospedale San Martino.

Colpita senza ragione

Ora gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della scena; la vittima attualmente è ospite di una comunità, da cui spesso si sarebbe allontanata senza permesso.

Ad aggredirla, riferiscono i giornali locali, sarebbe stato il suo attuale fidanzato, un giovane italiano di origini colombiane, indicato da lei stessa come il responsabile, e per cui fermato dalla polizia ed accompagnato in questura dove sarà interrogato.

Tentato omicidio

Ma la ragazza non ha voluto spiegare i motivi dell'accoltellamento, a quanto pare non ci sarebbe stato nessun litigio precedente alla coltellata.

