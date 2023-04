Lite tra vicini finisce nel sangue: uomo ferito a colpi di motosega

di Redazione web

Una lite tra condomini, dissapori che accadono spesso tra chi condivide lo stesso spazio. Diverbi, parole grosse, a volte litigi anche fisici, accadono con una certa frequenza, più raro che per un alterco si arrivi a prendere la motosega. Ma è proprio quello che è accaduto a Firenze, in via Scandicci, per la precisione, tra una coppia di residenti italiani, un uomo ed una donna, ed un altro condomino, un uomo di origine tunisina.

Motosega in casa

La lite è nata e degenerata tra gli italiani da una parte e il tunisino dall'altra, per ragioni che è difficile ricostruire, conseguenza di dissapori pregressi, legati alla convivenza. Secondo un articolo de La Nazione, la donna di 42 anni avrebbe riportato fratture multiple al volto, mentre il fidanzato 48enne alcuni graffi superficiali.

Situazione incandescente

A dare l’allarme, alcune persone che lunedì sera hanno chiamato il 112 che ha inviato una pattuglia della polizia sul posto, trovando il tunisino di 43 anni, con una ferita da taglio all'altezza dell’addome, che sarebbe stata provocata da una motosega rinvenuta nell'abitazione.

Ma le notizie al riguardo sono incerte, resta il fatto che la situazione all'interno dell'appartamento, dove vivrebbero i due uomini, e non la donna, era diventata altamente pericolosa.

