Ragazza di 19 anni trovata morta in strada in un lago di sangue: «Forse si è suicidata»

Il cadavere di una ragazza di 19 anni è stato trovato, nella mattinata di domenica 22 gennaio, in pieno centro a Belluno. La giovane è stata trovata morta attorno alle 8:00, accanto al ristorante «Al Moretto», in via Valeriano Piero.

Precipitata dal balcone

Sul posto, che è transennato dai nastri bianchi e rossi, una pattuglia della polizia. A terra ci sono una striscia di sangue e un borsello che gli agenti della polizia scientifica stanno repertando. L'ipotesi più concreta per gli investigatori della polizia sarebbe quella del suicidio, ma al momento nessuna pista è esclusa. La vittima abitava al terzo piano del palazzo che si affaccia sulla via con il padre. Con tutta probabilità è precipitata dal balcone. Gli agenti stanno cercando di rintracciare il genitore, che non era in casa.

Il suicidio già tentato

Stando a quanto si apprende dagli inquirenti, la giovane, trovata riversa in una pozza di sangue, sarebbe vittima di un tragico incidente, molto probabilmente si sarebbe tolta la vita. Già in passato, infatti, la ragazza avrebbe tentato il suicidio.

