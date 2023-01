Professoressa trovata morta in casa dal figlio: una scuola intera sotto choc

di Redazione web

E' morta improvvisamente la professoressa Rossella Verrienti, 64 anni, di Castromediano (Lecce), una vita spesa per la scuola e la cura umana ed educativa dei suoi cari alunni. Alla guida del comprensivo di San Cesario-San Donato da dodici anni circa, la dirigente ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che la conoscevano e ne apprezzavano le doti. Solo qualche giorno fa aveva partecipato ad un concerto con delle amiche, sorridente, impegnata nel sociale e sempre disposta a mettersi in gioco.

Trovata morta dal figlio

A ritrovarla nella sua casa di Castromediano ieri mattina, quando ormai non c’era più nulla da fare, il figlio. A portarla via dall’affetto dei suoi cari, dei suoi colleghi e degli amici probabilmente un malore che non le ha lasciato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio e i pensieri, i ricordi che in queste ore si stanno susseguendo.

I messaggi di cordoglio

“La dirigente, dott.ssa Rossella Verrienti – commenta il sindaco di San Donato Alessandro Quarta - ha guidato con sacrificio e abnegazione la nostra scuola in tanti anni, conseguendo importanti risultati. Il consiglio comunale si unisce al dolore che ha colpito la famiglia e tutto il mondo della scuola”.

Anche il primo cittadino di San Cesario, Giuseppe Distante, ricorda la dirigente come “una persona perbene e capace, disponibile a trovare ogni soluzione nell'interesse principale dei ragazzi e della sua scuola. L'intero consiglio comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, nella certezza che la comunità di San Cesario la ricorderà sempre con affetto, stima e riconoscenza” conclude.

“Apprendiamo con enorme dispiacere della prematura scomparsa della prof.ssa Rossella Verrienti – scrivono dall’Associazione Cantiere Democratico - da molti anni dirigente scolastica e punto di riferimento per gli studenti e le famiglie della nostra comunità. La nostra associazione esprime il più sentito cordoglio alla sua famiglia e a tutto il personale e il corpo docente dell’Istituto Comprensivo di San Cesario-San Donato”.

La direttrice del Centro Danza e Teatro Emiliana Mariano rivolge un pensiero di ringraziamento alla dirigente Verrienti, “per l'attenzione che ha sempre avuto nei confronti della nostra realtà (resteranno nella memoria le nostre lunghe chiacchierate post spettacoli, ai quali mi ha spesso dato l'onore di partecipare) e come madre e educatrice per aver dedicato la vita ai nostri ragazzi, con i pregi e difetti del suo temperamento e per aver portato la nostra comunità scolastica a livelli altissimi riconosciuti in tutta la provincia”. I funerali della professoressa Verrienti si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Castromediano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 15:12

