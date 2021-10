Racket, commerciante aggredito a colpi di casco davanti all'asilo della figlia: «Non voglio pagare il pizzo»

Si rifiuta di pagare il pizzo e viene aggredito davanti all'asilo frequentato dalla figlia. È successo a Napoli. I fratelli Mariano, Alvino e Frizziero di 41 e 38 anni, hanno aggredito un commerciante e sono stati sottoposti a fermo dagli agenti della squadra mobile del commissariato di San Paolo.

Leggi anche > Studente 19enne precipita dal primo piano di un hotel: è grave

I due, secondo quanto accertato dagli inquirenti, martedì mattina, hanno aggredito la loro vittima 'reticente' davanti all'asilo frequentato dalla figlia, in presenza di molti testimoni tra i quali i suoi familiari, per poi picchiarla a colpi di casco nel suo negozio per costringerlo a pagare.

I due fermati sono ritenuti appartenenti al gruppo camorristico «Frizziero» che fa affari illeciti nella zona della Torretta e anche nel quartiere Fuorigrotta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA