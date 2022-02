Covid, quarantena dimezzata per i non vaccinati: la circolare del ministero della Salute

Covid, la quarantena per le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le regole per l'autosorveglianza e quarantena previste per i contatti stretti.

Il provvedimento, che si applica a coloro che non manifestano sintomi, prevede comunque che per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 00:12

