Prof uccide il figlio con 4 colpi di pistola, la Cassazione conferma la condanna a 14 anni: l'uomo ha 78 anni

Un dramma familiare in un piccolo comune dell'Avellinese. Dopo dieci anni per Teodirico Taddeo, 78 anni, si aprono le porte del carcere. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del professore di inglese a 14 anni di reclusione per l'omicidio del figlio, Giovanni Taddeo. Taddeo ha ucciso il figlio con quattro colpi di pistola.

L'omicidio

Nel 2013 San Martino Valle Caudina, Avellino, fu scossa dall'omicidio di Giovanni Taddeo, 31 anni. Il padre, Teodorico, professore di inglese in pensione, ha confessato di aver ucciso suo figlio Giovanni, in un atto estremo avvenuto il 7 marzo 2013 nella loro casa, vicino alla stazione ferroviaria del piccolo centro della Valle Caudina. Il giovane Giovanni, secondo quanto dichiarato dal padre, tormentava i genitori, causando uno sfinimento emotivo e un grave squilibrio nella vita familiare.

L'arresto

L'arresto del docente in pensione, come rivela AvellinoToday, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina. Il suo legale sembra essere intenzionato ad avanzare un'istanza al giudice di sorveglianza, sostenendo che le condizioni di salute dell'anziano non sono compatibili con la detenzione in carcere.

