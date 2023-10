Il principe e la modella, Tatsiana si difende: «Io vittima, non strega: aveva promesso di sposarmi ma ho perso tutto»

di Redazione web

Accusata di circonvezione di incapace ai danni del principe 52enne Giacomo Bonanno di Linguaglossa, la modella bielorussa Tatsiana Yashchanka non ci sta e si difende: «Non sono una strega sono una vittima. Sono stata io ad essere ingannata da Bonanno, non lui da me. Mi ha promesso il matrimonio, una famiglia, tutte bugie. Ho perso tutto, mi hanno sequestrato tutti i miei beni, pure quelli che non mi aveva regalato lui».

Lei gli avrebbe sottratto auto, braccialetti e borse. Controlli su assegni da 1,2 milioni di euro

Le Iene, botta e risposta tra il principe e Tatsiana: «Mi picchiava, mi ha rotto il cellulare»

Tatsiana si difende dalle accuse

La ragazza è difesa dall'avvocato Fabio Lattanzi: nei suoi confronti la Procura di Roma ha chiuso le indagini. Secondo l'accusa, come scrive oggi il Corriere della Sera, la donna avrebbe ottenuto illecitamente dall'uomo regali e denaro.



«È tutto falso - spiega ancora Tatiana - Ho avuto una relazione sentimentale con Giacomo Bonanno e mi ha fatto molti regali. Molte altre donne hanno avuto relazioni con uomini ricchi e hanno ricevuto costosi regali. Non mi sono approfittata di lui che è uomo brillante, intelligente e sicuramente non incapace. Sono pronta spiegare tutto al pubblico ministero al quale attraverso i miei avvocati ho chiesto più volte d'interrogarmi».

