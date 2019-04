Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, sole e caldo sull'Italia: ma c'è la minaccia di un "ciclone"

meteo

Pasqua

. Per il ponte festivo le previsioni sono positive. Con Pasqua e Pasquetta alle porte, per organizzare uscite fuori porta,. Clima caldo e venti di scirocco sono in arrivo ma c'è anche la minaccia di un ciclone nel bacino del mediterraneo. Riuscirà l'alta pressione a tenerlo a distanza dall'Italia?Domenica 21 aprile «un vasto campo di alta pressione ben disteso sulla nostra penisola garantiràcon prevalenza di sole al nord e sulle regioni meridionali» fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it'. «Grazie all'ampio soleggiamento e anche al soffiare dei venti di scirocco, anche lsu questi settori con valori massimi intorno ai 22/25°C».«Qualche nube in più invece al centro e sulle due isole maggiori a causa dell'avvicinarsi di un vortice ciclonico in risalita dal nord Africa. Per il momento comunque - si legge - non sono attese precipitazioni degne di nota, se non in maniera sparsa e molto localizzata sulle zone interne dell'Appennino».Per Pasquetta, «clima caldo e venti di scirocco che cominciano a rinforzare seriamente in particolare su Calabria ionica, Sicilia e Sardegna con raffiche ad oltre 80/90 km/h e possibili mareggiate lungo le coste più esposte» dicono gli esperti. «Col passare delle ore ci aspettiamo un aumento della nuvolosità su tutte le regioni del centro nord, segno inequivocabile di un peggioramento del tempo imminente».In serata, infine, «aumentano le probabilità che il ciclone del Mediterraneo riesca a sfondare verso l'Italia portando le prime piogge al nord ovest e tra basso Lazio, Campania e Calabria (versante tirrenico)» con una possibile nuova ondata di maltempo.