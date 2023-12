Prete accoglie i senzatetto in chiesa, ma i parrocchiani firmano petizione per cacciarlo: «Fanno pipì all'aperto»

di Redazione Web

Una raccolta firme per chiedere al vescovo di “cacciare” il parroco che ha accolto in chiesa i migranti. Accade a Santa Maria del Sile, in provincia di Treviso, dove don Kirschner è entrato nel mirino di alcuni parrocchiani dopo aver accolto alcuni senzatetto nella sua chiesa, per la notte. La petizione, rivolta al vescovo Michele Tomasi, chiede esplicitamente la rimozione del sacerdote dalla chiesa ed elenca numerosi motivi per farlo.

La petizione

Il parroco aveva scelto di accogliere i senzatetto dopo il decesso, alcune settimane fa, di uno straniero che era solito trascorrere la notte in un parcheggio pubblico.

Al sacerdote viene anche imputata la responsabilità di coordinare attività parrocchiali volte all'integrazione di altri migranti domiciliati in un vicino dormitorio comunale. Così si è difeso don Giovanni Kirschner: «Quando ho scelto di aprire le porte della chiesa ho chiesto pubblicamente durante la messa se vi fossero contrarietà, ma una sola persona poi mi ha raggiunto per evidenziare le sue perplessità e ci siamo chiariti.

La diocesi di Treviso al momento non replica, e si riserva eventuali pronunciamenti «Se e quando arriveranno le firme» raccolte dal promotore.

La polemica dei residenti

Un gruppo di residenti di Santa Maria del Sile si dice esasperato dai comportamenti dei sei ospiti attualmente accolti nella chiesa della parrocchia, così come riportato da Antenna 3. Secondo le testimonianze, «Al mattino i senza dimora sono stati visti fare i loro bisogni a cielo aperto, uno dei migranti starebbe dormendo in una tenda mentre un altro richiedente asilo si aggirerebbe per il quartiere urlando frasi come "La fine è vicina"».

