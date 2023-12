Milano, pranzo di Natale con i senzatetto nella Galleria dello shopping: organizzatori multati di 230 euro

di Mario Landi

«La polizia ci ha multato per occupazione di suolo pubblico». A scriverlo, in una delle stories del proprio profilo Instagram, sono i responsabili della onlus “Pro Tetto”, che insieme al blog “Milanobelladadio” ha organizzato oggi un pranzo nella Galleria Vittorio Emanuele, il 'salotto buono' di Milano, con alcuni senzatetto.

Pranzo e caffè offerti da noti ristoranti milanesi

A offrire il pranzo era stato il ristorante 'La Schiscetta', mentre il caffè di fine pranzo era stato offerto dal ristorante Cracco, che ha sede appunto in Galleria. Gli organizzatori hanno ricevuto una multa di 230 euro dalla polizia municipale per occupazione abusiva di luogo pubblico e hanno dovuto portar via tavolata e sedie. Ripresa, in un video, anche una delle clochard presenti al pranzo: «Da buona parmigiana - ha detto con un sorriso - mi sono goduta la cosa e da buona siciliana mi godo i dolci, perché mio papà era siciliano e mia mamma di Parma, le migliori cucine arrivano da lì».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA