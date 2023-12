Padova, il cartello davanti alla chiesa: «Non fate l'elemosina ai mendicanti, disturbano e danno insicurezza ai passanti»

«I fedeli sono pregati di non dare l’elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Grazie!». È il testo di un cartello choc appeso negli scorsi giorni in una chiesa di Padova, quella del Corpus Domini di via Santa Lucia, in pieno centro. Dopo Forte dei Marmi, anche Padova è contro i mendicanti che chiedono l'elemosina nella zona centrale di una città. Ma il primo a muovere critiche contro il suo collega è un altro parroco di Padova, don Albino Bizzotto, noto per il suo impegno per i poveri e per la pace. «Sono scandalizzato», ha commentato.

«Gli accattoni gravitano intorno al luogo di culto a tutte le ore»

Ma l'Opera dell'Adorazione eucaristica perpetua, che gestisce l'edificio sacro, ha precisato che, non essendo una parrocchia, la chiesa è sempre aperta, e «gli accattoni gravitano intorno al luogo di culto a tutte le ore e non solo durante le occasionali funzioni religiose, anche di notte.

