di Marco Corazza

Morti due dipendenti per Covid-19, paura anche alle Poste

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppia di dipendenti positiva al Covid19:a Pordenone della banca Intesa San Paolo. La direzione dell'istituto bancario ha deciso quindi di fermare l'attività della ex sede della Cassa di Risparmio del Fvg di via Mazzini e la filiale di via Rivierasca.A provocarne la chiusura la positività al coronavirus di. Si tratta di, che aveva accusato il malessere lo scorso 6 marzo e di una persona a lei vicina. Per questo sono stati messiche hanno avuto contati con loro. Tutti sono infatti stati sottoposti agli accertamenti. Intanto la banca da avviato anche la sanificazione delle due filiali che riapriranno non appena il personale potrà tornare al lavoro.