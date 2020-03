Coronavirus, morti due dipendenti delle Poste nel Bergamasco. I sindacati: «Basta, bisogna chiudere»

Due lavoratori di Poste Italiane sono morti in provincia di Bergamo a causa del contagio da coronavirus. Lo rende noto Marisa Adobati, componente della segreteria della Slc-Cgil di Bergamo, ricordando che entrambi avevano «lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 16:16

I due luoghi di lavoro sono stati sottoposti a sanificazione.