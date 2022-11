Assalto al portavalori in Sardegna, un'auto a fuoco per bloccare la statale: sparatoria con armi da guerra, ferite due guardie

di Redazione web

Assalto a un furgone portavalori questa mattina alle 8.30 sulla strada statale «131 Carlo Felice» nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave.

L'assalto al portavalori

Stando alle prime informazioni i rapinatori equipaggiati con armi da guerra avrebbero bloccato la carreggiata con un'auto in fiamme. La banda non ha esitato a estrarre le armi e sparare contro il mezzo. Una guardia giurata è rimasta ferita. Sul posto polizia, carabinieri e 118. Il traffico è paralizzato con file chilometriche.

La statale 131 bloccata

La Strada Statale 131 - la principale arteria della Sardegna che collega Cagliari a Sassari - è ora bloccata in entrambi i sensi di marcia all'altezza del km 170. Una densa coltre di fumo nero si leva in lontananza da un mezzo dato alle fiamme dai banditi per sbarrare la strada al portavalori che procedeva in direzione Sud.

I feriti

Sono due le guardie giurate rimaste ferite nell'assalto con conflitto a fuoco al portavalori della ditta Mondialpol. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno ritrovato l'auto usata dai banditi per la fuga. L'auto è stata ritrovata in provincia di Nuoro. Stando a una prima stima il bottino della rapina sarebbe esiguo.

