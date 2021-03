Pomeriggio 5, anziana paga l'affitto ma la curia le manda lo sfratto: «Non so dove andare e ho paura del Covid»

A Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso la storia della signora Luciana, una donna di 87 anni a cui la Curia ha inviato una notifica di sfratto nonostante paghi regolarmente l'affitto. L'anziana si collega da casa e racconta le sue difficoltà. È anche caduta per le scale e ha perso tutti i denti. La conduttrice lancia un appello affinché qualcuno l'aiuti in un periodo come questo di pandemia: «Con quale cuore si può cacciare una signora che non ha nessuno al mondo».

Pomeriggio 5, la storia della signora Luciana

La signora è stata un mese sdraiata perché dopo la caduta per le scale aveva paura di andare in ospedale e non vuole andare neanche dal dentista. «Finché c'è questa pandemia io sono senza denti», dice la signora in diretta e poi si rivolge a Barbara: «Conosco questo tuo modo di affrontare i problemi della gente in difficoltà e ti ammiro tantissimo. Neanche il tribunale risolve i problemi come te».

Pomeriggio 5, l'appello di Barbara D'Urso

«È l'affetto dei telespettatori, non sono io», risponde Barbara D'Urso prima di ascoltare la versione del monsignore che, raggiunto al telefono, non ha voluto rispondere alle domande dell'inviata: «Guardi non entriamo nella questione, se è stato fatto qualcosa vuol dire che c'era un motivo, non è che ci siamo svegliati così... non desidero parlare. Basta».

