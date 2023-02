Poliziotto spara e ferisce un 18enne che aveva litigato con suo figlio. L'agente arrestato dai carabinieri

di Redazione web

Un poliziotto di 49 anna ha sparato, ferendo alla gamba un 18enne, perché voleva vendicare suo figlio che era stato aggredito dal coetaneo, durante un litigio tra ragazzi. Il giovane, infatti, dopo l'aggressione ha chiamato suo padre, che ha cercato il gruppo ed attaccato uno di loro, ma è finito a terra ed a quel punto avrebbe preso l'arma e sparato.

Spara per vendetta

La vendetta si è consumata ieri pomeriggio a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove l'agente che presta servizio nel napoletano, non avrebbe usato la pistola d'ordinanza per fare fuoco, ma un'arma clandestina, per non essere facilmente identificabile come l'autore delle lesioni aggravate nei confronti del giovane.

Poliziotto in manette

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo avrebbe sparato due colpi, raggiungendo ad una gamba il 18enne che è stato poi trasportato in ospedale, con una ferita non grave, dimesso con una prognosi di dieci giorni. Dopo qualche ora dall'episodio criminoso, i militari dell'Arma hanno fermato il poliziotto che è ora agli arresti domiciliari.

