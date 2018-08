Mercoledì 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CIMADOLMO - Poco prima delle 19 un Piper ultraleggero si è schiantato a terra in via Lungo Piave Inferiore, una zona di campi di Cimadolmo non lontana dal fiume Piave: sonole due persone a bordopilota e passeggero, di circa 40 anni, veneziani didi San Donà di Piave. L'aereo avrebbe toccato i cavi dell'alta tensione.