Perché non dovresti mai mettere i piedi sul cruscotto in auto: l'incidente dalle conseguenze choc. «Nuova ansia»

di Redazione web

I viaggi in auto d'estate, col finestrino abbassato per sentire l'odore dell'aria che profuma di mare o rigorosamente chiusi per godere di quella condizionata. E con i piedi sul cruscotto per distendere le gambe, magari dopo troppi chilometri percorsi. Un gesto che spesso si compie senza pensarci troppo, ma che potrebbe avere delle conseguenze devastanti. A ricordarlo in un video condiviso su Instagram è stato l'influencer Stefano Guerrera, che ha messo in gardia i suoi follower da questo vizio all'apparenza innocente, e per farlo ha citato un incidente rimasto impresso nella memoria di molti: quello di Audra Tatum.

La sposa (per scherzo) dice "no" durante la cerimonia: l'officiante annulla le nozze. La reazione dello sposo

Dieta vegana, influencer muore di fame a 39 anni: «Mangiava solo frutta, semi di girasole, frullati e succhi»

Piedi sul cruscotto, il pericolo

Stefano Guerrera ha pubblicato su Instagram un video per mettere in guardia i suoi follower dal mettere i piedi sul cruscotto quando si viaggia in auto. «In autostrada ho visto un sacco di gente così, ma anche sui social si trovano», esordisce nella breve ma incisiva clip. Per scoraggiare il comportamento, l'influencer ha ricordato il caso di Audra Tatum mostrando una radiografia choc: la donna viaggiava sul sedile del passeggero con i piedi sul cruscotto, ma a causa di un piccolo incidente avvenuto nel 2015 ha subito disabilità permamenti: «Gli airbag si aprono con una velocità compresa tra i 160 e i 350 km/h, con questa potenza è praticamente impossibile non farsi male. Cintura di sicurezza, seduto dritto e con i piedi per terra. SEMPRE», scrive Guerrera nella didascalia che accompagna il video.

L'incidente di Audra Tatum

Audra Tatum, suo marito e sua figlia di 10 anni stavano viaggiando lungo una strada secondaria a Chickamauga, in Georgia, a 45 miglia all'ora nell'agosto 2015.

I commenti

Il video di Stefano Guerrera ha generato su Instagram centinaia di commenti, molti scioccati dalle conseguenze di un gesto all'apparenza innocuo. «Nuova ansia sbloccata», scrive una follower. Ma sono anche in moltissimi a ringraziare per il "servizio pubblico" reso dall'influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA