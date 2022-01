Picchiato a 12 anni perché ebreo da due ragazzine di 15. «Ti mettiamo nel forno»

«Sei un ebreo di me...a devi morire in un forno». Poi botte, sputi e parole tremende. La vittima è un bambino di 12 anni, ebreo, di Venturina Terme, in provincia di Livorno. E la cosa più scioccante è che le autrici dell'aggressione a sfondo antisemita, avvenuta domenica scorsa, sono due ragazzine di 15 anni.

Aggressione al bimbo ebreo, Ruth Dureghello: «Pagina triste e intollerabile, ma c'è una società che sa reagire»



Il pestaggio è avvenuto in pieno giorno nel parco del paese toscano, dove il bambino si trovava in compagnia di altri coetanei. Ma nel gruppetto c'erano anche le due 15enni, che hanno cominciato a offenderlo in quanto ebreo. Un crescendo di insulti che poi sono sfociati in un pestaggio: botte in testa, calci, sputi, nell'indifferenza del resto del gruppo. La vittima è tornata a casa sotto choc. E ha raccontato tutto al padre che ha deciso di contattare il Comune e poi denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. «Mio figlio non riesce nemmeno più a dormire. Non riesco a parlarne, mi viene da piangere», ha raccontato l'uomo.(N.Dan.)

